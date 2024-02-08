Американське турне Шольца. У Вашингтоні зустрінуться друзі України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до Сполучених Штатів на переговори з президентом Джозефом Байденом. Запланована і зустріч з американськими конгресменами, і з республіканцями. Чого очікує німецький канцлер? Тетяна Логунова - розкаже.

Курс на Вашингтон. Сьогодні в обід канцлер Німеччини вилетів до Сполучених Штатів. Візит робочий, але вкрай важливий. Про це свідчить хоча б той факт, що перед посадкою в урядовий літак, Олаф Шольц вирішив зробити коротку заяву для журналістів. І особисто проінформувати про головні теми переговорів з американськими партнерами.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У мене будуть інтенсивні переговори з американським президентом. Зараз особливий момент. Йдеться про те, як Європа і США можуть зберегти й гарантувати підтримку України. Ми знаємо, що Україна захищається усім, чим має, але для подальшого захисту їх потрібна наша підтримка. Того, що вже пообіцяли Європа і США, поки недостатньо. Ми повинні знайти можливість зробити більше.

Цей візит буде непростим. Попри повне порозуміння між партнерами. Нині Сполучені Штати із Німеччиною єдині - Захід повинен допомогти Україні зупинити російську агресію. І саме ці дві держави є найбільшими донорами військової допомоги для українського війська. Утім, Шольц хоче віч-на-віч запитати в Байдена, чого чекати далі? Чи погодить виділення допомоги для України американський Конгрес? І коли це станеться?

Гунтрам Вольф, професор, голова Німецького товариства зовнішньої політики:

Цей візит відбувається у важкий для України момент. Україні потрібна масивна підтримка, більше зброї. І ця зброя має надійти не за кілька місяців, а зараз. Європейський Союз, зокрема, Німеччина, є важливим постачальником військової допомоги. Але частка Сполучених Штатів - набагато вагоміша. Тому вкрай важливо, щоб німецький канцлер поговорив з американським президентом про те, наскільки високим є ризик того, що через тиск республіканців, допомога з боку Сполучених Штатів буде зменшена.

До такого сценарію у Німеччині теж готуються. Канцлер Олаф Шольц вже кілька разів публічно попереджав - Євросоюз має бути готовим посилити підтримку України, якщо її зменшать американці. Незалежно від того, коли це станеться. Зараз, через спротив республіканців у Конгресі, або пізніше, у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Гунтрам Вольф, професор, голова Німецького товариства зовнішньої політики:

Європа готова. Звісно, Євросоюз, це складна структура. Але я думаю, що люди, які приймають рішення, все більше і більше розуміють, що у разі перемоги Трампа Європа більше не зможе покладатися на США.

У Вашингтоні канцлер Німеччини проведе менше доби. Одразу після прильоту повечеряє з конгресменами та зустрінеться з бізнесом. В завтра Шольца чекають у Білому Домі. Перемови з Джо Байденом проходитимуть тет-а-тет і триватимуть більше години. Пресконференція поки що не запланована.