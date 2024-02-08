Абсолютний рекорд: група з 38 ухилянтів намагалася виїхати в Угорщину (відео) [ Редагувати ]
Неподалік кордону з Угорщиною українські прикордонники зупинили два мікроавтобуси, на в України намагалися виїхіти 38 чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Водії перевозили 38 чоловіків - це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. В її складі - чоловіки з 11 областей України.
Організатори незаконного каналу переправки планували отримати з кожного ухилянта від $4500 до $8500.
Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
Перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон триває.
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