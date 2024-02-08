Неподалік кордону з Угорщиною українські прикордонники зупинили два мікроавтобуси, на в України намагалися виїхіти 38 чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Водії перевозили 38 чоловіків - це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. В її складі - чоловіки з 11 областей України.

Організатори незаконного каналу переправки планували отримати з кожного ухилянта від $4500 до $8500.

Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон триває.