"Краси такої як в Карпатах на цілім світі не знайти…" співається у відомій українській пісні. З цим не можна не погодитись. Але краще один раз побачити, ніж сто - почути. Карпати – унікальне місце з багатьох причин, та найпривабливішим в Карпатах є те, що тут все оповите первозданною містичністю: від ранкового туману у місцях сили, до фольклорних традицій гуцулів і вірувань мольфарів. Саме це і приваблює справжніх поціновувачів езотерики та містики. Таких локацій в горах є дуже багато.

Фортеця Тустань

Заповідник "Тустань" є частиною природного національного парку "Сколівські Бескиди", що на Львівщині. Унікальна пам’ятка ІХ ст.., яку започаткували ще племена білих хорватів. Фортеця була розміщена на скелях, та, на жаль, не збереглася, оскільки була дерев’яною. Зате залишились самі скелі, на яких чітко видно найчисельніші наскальні петрогліфи в Карпатах. Ці знаки-символи та їх призначення досі не вдалось нікому розшифрувати. Солярні язичницькі знаки, самі скелі та місце оповиті ореолом таємничості в будь-яку пору і будуть цікавою родзинкою для відвідувачів Карпат.

Скелі Довбуша

Назва цього місця утворилась від легендарного опришка, який за переказами, тут переховувався від польських переслідувачів. Та ще задовго до Довбуша цю місцину населяли кельтські племена у І ст. до н.е. Археологи відшукали капища, біля яких дохристиянські жерці тут молились своїм богам. Цей чималенький комплекс має багато цікавих локацій: різноманітні скелі - "Біла коза", "Дубова", "Ведмежа", "Медведя", "Громова кам’я" та інші, красиві водоспади, природні лікувальні джерела, які за переказами лікують від різних хвороб, навіть безпліддя, таємничі печери, серед яких найвідоміша "Чорна криниця", унікальність її в тому, що вона двоповерхова. Не менш містичними є і печерні озера та озерця. Та наймістичнішим на цій локації, мабуть, є «Страшна брама». За оповідями її можуть побачити тільки чисті серцем і помислами. А якщо пройти під нею, то людина зможе бачити і розуміти думки живих створінь.

Писаний Камінь

Ще однією перлиною містичності та загадковості, без перебільшень, є Писаний Камінь. Це місце сили приваблювало людей ще з часів Русі дохристиянського періоду. Скелю використовували як місце поклоніння богам, де їм приносили жертви, взамін бажаючи захисту від світу духів. За переказами, простому смертному сюди заборонялось підходити, бо порушника могли скарати на смерть духи-велетні, які жили під каменем. Наскальні петрографи вказують на належність скелі до сакральнихмісць. І до сьогодні тут вірять, що якщо скаламутити воду у озерцях на камені, то обов’язково почнеться гроза, і можна загинути від удару блискавки. Найвідоміший мольфар Карпат – Нечай, саме тут черпав енергетику.

Терношорська Лада

Давнє язичне святилище-календар, яке ще малодосліджене. Задовго до прийняття християнства наші пращури тут поклонялись Ладі – богині родючості та достатку. Біля підніжжя самої скелі, яка за формою нагадує вагітну жінку, розташоване каміння різних розмірів, яке, на думку дослідників, використовували як сонячний календар. Каміння оброблене людськими руками і в їх розташуванні вгадується замисел древніх: вони це місце використовували на кшталт Стоунхеджу – визначали народження бога-сонця, його мандрівку та смерть, тобто весь річний цикл сонця.

Мертве озеро

У Сколівських Бескидах Львівської області є моторошне Мертве, Журавлине або Чорне озеро. Місцеві з жахом оминають цю місцину. У водоймі вода має чорне забарвлення. В ньому немає риб чи інших живих створінь. Містичності озеру надають великі бульбашки, які час від часу зринають з дна. За повір’ями, тут живуть мавки, які тільки і чекають на необачного зіваку, щоб затягнути його на дно. Воду з озера використовують чорні мольфарі для своїх ритуалів.

У Карпатах є ще дуже багато цікавих, таємничих і містичних локацій, які зможуть здивувати найвибагливішого туриста. Запрошуємо відкрити таємниці Карпат і поринути у незабутню атмосферу містики, гуцульської автентики та адреналіну. Пізнавайте Карпати та усі їхні грані, поринайте у світ чугайстрів та мольфарів, збагачуйтесь духовно у місцях сили.

