У Білому домі прокоментували звільнення Залужного [ Редагувати ]
Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною, незалежно від того, хто очолюватиме військо. Президент Зеленський - верховний головнокомандувач і може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на питання.
Президент Зеленський - [верховний] головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Це і є цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо.
Кірбі заявив, що йому невідомо про обговорення кадрових змін в керівництві української армії між Вашингтоном та Києвом.
Раніше 8 лютого президент Зеленський і генерал Залужний одночасно повідомили про зустріч, на якій обговорювали зміни в керівництві Сил оборони України.
Головнокомандувачем Збройних сил України Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського.
Про те, хто такий генерал Сирський і про його бойовий шлях можна почитати тут.
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