Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною, незалежно від того, хто очолюватиме військо. Президент Зеленський - верховний головнокомандувач і може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на питання.

Президент Зеленський - [верховний] головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Це і є цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо.

Кірбі заявив, що йому невідомо про обговорення кадрових змін в керівництві української армії між Вашингтоном та Києвом.

Раніше 8 лютого президент Зеленський і генерал Залужний одночасно повідомили про зустріч, на якій обговорювали зміни в керівництві Сил оборони України.

Головнокомандувачем Збройних сил України Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського.

Про те, хто такий генерал Сирський і про його бойовий шлях можна почитати тут.