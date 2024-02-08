Два роки простору "Дія.City" Натепер ним користуються понад вісімсот компаній. Це, зокрема, ті, що створюють дрони, роботи, РЕБи та інші технології, що посилюють силу оборони. Що вже вдалося зробити за цей час та які плани на майбутнє - далі в наступному матеріалі.

Топові компанії, мільярди сплачених податків, висока оцінка бізнесу. Такі досягнення проєкту "Дія.City" за два роки.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

Уряд робить все можливе для розвитку цієї галузі. Інформаційні технології - сектор економіки, який продемонстрував найбільшу стійкість під час повномасштабної війни, сектор, який забезпечив державі валютні надходження, сплату податків, створення нових робочих місць. У 2023 році оборот IT-індустрії становив близько 6,7 млрд доларів, це практично на рівні 22 року.

Податковий та правовий простір "Дія.City" має на меті перетворити Україну на потужний технологічний хаб. Натепер перевагами проєкту користуються понад вісімсот компаній і понад шістдесят тисяч фахівців.

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністр цифрової трансформації України:

Я сподіваюсь, що сьогодні цей рівень довіри зростає, і тепер я бачу, як створюються організації, які далі будуть розвивати "Дія.City", я точно вам скажу, що ми багато змінимо з вами.

Окрему увагу розробники приділяють компаніям, що виробляють дрони, роботи, РЕБи та інші технології для посилення Сил оборони.

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністр цифрової трансформації України:

Ви знаєте проєкт "Армія дронів", і ми урядовою командою розвиваємо цей проєкт, і "Дія.City" добре побудований продукт. Ми можемо реагувати на виклики, які сьогодні виникають в нашій країні й у світі. Наприклад, нам сьогодні потрібна інноваційна зброя для того, щоб знищувати ворога, ми беремо і додаємо компанії в "Дія.City", і одразу всі компанії в цій сфері отримують конкурентні переваги.

У майбутньому поставили за ціль - розширення видів діяльності, зокрема, для компаній, що виробляють біонічні протези. Це дозволить також збільшити робочі місця в IT-галузі.

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністр цифрової трансформації України:

Цей проєкт не відбувається рандомно чи якось деконтрольовано. Кожен вид діяльності додається після ретельної роботи. Нам потрібно ось цю нашу сталість і залізність нашого IT. В Україні залізобетонні люди на полі бою, вони працюють над ІТ-продуктами, і їм можна довіряти.

Проєкт "Дія.City", кажуть його керівники, сприяє залученню глобального технологічного бізнесу та інвесторів.