Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства рф [ Редагувати ]
Колишній бізнес-партнер Алішера Усманова Василь Анісімов вийшов з російського громадянства. Про це повідомляє Forbes. Анісімов став сьомим мільярдером з росії, який зробив такий крок.
У бізнесмена залишаються громадянства Хорватії, в економіку якої за кілька років він вклав майже $11 млн, і громадянство Домініканської республіки, яке йому коштувало $600 тис. Громадянство Хорватії у Анісімова з 2003 року, а "золотий паспорт" Домініканської республіки - з середини 1990-х.
Анісімов надав виданню документи, з яких випливає, що від російського громадянства він відмовився у вересні 2022 року.
Forbes оцінює статки Анісімова в $1,6 млрд. Переважно це гроші, отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Алішеру Усманову та інших активів.
Анісімов стверджує, що жодними активами в росії на даний момент не володіє.
Серед учасників списку найбагатших бізнесменів росії, який складає Forbes, після початку війни від громадянства РФ відмовилися: Рубен Варданян ("Тройка Диалог"), Тимур Турлов (Freedom), Юрій Мільнер (DST Global), Микола Сторонський (Revolut), Ігор Макров (колишній власник компанії "Итера") а також Олег Тіньков (засновник Tinkoff Group).
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