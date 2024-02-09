Власники комплексу з трьох будинків і земельної ділянки площею 3,6 га в передмісті міста Нейплс (штат Флорида) виставили його на продаж за $295 млн.

Якщо його придбають за цією ціною, він стане найдорожчим будинком, який будь-коли продавали в США. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пояснюють ріелтори, така захмарна ціна пояснюється привабливим розташуванням вілли (стоїть на березі Мексиканської затоки), її розмірами та земельної ділянки у такому "золотому" місці, а також наявністю власної бухти для яхт.

Експерти прогнозують, що маєток буде куплений за значно меншою ціною. За останні роки як мінімум два будинки - вілла Casa Encantada в районі Лос-Анджелеса та пентхаус в елітному районі Нью-Йорка, на так званій "вулиці мільярдерів", - виставили на продаж за $250 млн. Зараз їхня ціна знизилася до $195 млн.

Рекордна на даний час угода - проданий в 2019 році за $240 млн пентхаус на тій самій "вулиці мільярдерів".

Нагадаємо, "Подробиці" аналізували ринок землі в Україні: скільки коштує і де найдорожче.