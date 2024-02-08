Все це коштувало чималих грошей, за даними системи Prozzoro майже одинадцять мільйонів гривень.

В країнах-учасниках пісенного конкурсу Євробачення потроху визначаються з переможцями. Цьогорічні представники Іспанії потрапили в гучний скандал через провокаційну пісню. BBC повідомляє, що обурення виникло серед представників феміністичного руху в Мадриді.

Українські ж переможці в нацвідборі Jerry Heil та alyona alyona не потрапляли в скандали, але про них також говорять в Європі. Про Євробачення - розкаже мій колега Юрій Куций.

Через постійні ворожі атаки на столицю, організатори Нацвідбору планували обмежити кількість глядачів, засекретили й місце проведення, а виступи артистів записали заздалегідь. А вже результати голосування оголосили в прямому ефірі з укриття.

Все це коштувало чималих грошей, за даними системи Prozzoro майже одинадцять мільйонів гривень. На такі витрати користувачі соцмереж відреагували неоднозначно. Проте музичний продюсер Геннадій Вітер запевняє - конкурс все ж необхідний.

Геннадій Вітер, музичний продюсер:

Ми вирішили, коли поїхав Калуш, ми витратили багато коштів, але наскільки я знаю, сума помножилася на 6-7 разів. І я вважаю, що це можна розглядати як вдалу інвестицію.

Нацвідбір на Євробачення в Україні - завжди вдалий майданчик для старту нових музикантів. Цей рік про себе заявили досі не такі популярні Древо, Анка, гурти "Ягоди", "Циферблат" та "Нахаба". З ними зараз і поспілкуймося.

Вітаю вас! І відразу перейдемо до першого запитання. Як до вас прийшла ідея взяти участь у Нацвідборі?

Андрій, гурт NAHABA:

Ідея прийшла до нашого оточення насправді тому, що багато часу нам говорили: ребята, чи не хочете ви взагалі піти на Нацвідбір на Євробачення. Наші друзі казали, що ми хотіли б вас там бачити.

Яка атмосфера панувала на нацвідборі? Чи були які конфлікти?

Ольга, гурт NAHABA:

По-перше, від нас з Андрієм на Нацвідборі не було, я думаю, вайбу конкуренції, бо ми були як діти, яким все цікаво. Бувши там я приємно вражена кожним учасником і в музичному плані, і в плані людяності, бо всі відкриті.

Та чи відчули ви вже цю хвилю популярності?

Ольга, гурт NAHABA:

В житті я ото куртку накину, я їхала у звичайному плацкарті, на другій поличці, взяла книжечку. Я не знаю, до мене поки ніхто не підходив, але дуже багато людей пишуть.

А приз глядацьких симпатій, схоже, дістався не конкурсантам, а виконавиці пісні жестовою мовою. Під відео в соцмережах із запальним виступом Катерини Заботкіної - з'явилися сотні, якщо не тисячі схвальних дописів. Таке її емоційне виконання мало на меті зробити музику доступною для всіх, навіть для людей з вадами слуху.

Катерино, вітаю вас! Чи очікували ви такої популярності?

Готуючись до Нацвідбору на Євробачення я ніколи в житті не могла уявити, що в людей буде такий відгук, що на стільки велика буде увага, чесно, це напевно останнє, що я очікувала під час Нацвідбору.

Ви як справжня зірка, маєте своїх прихильників і хейтерів, так останні з них писали, що все не зрозуміло у вашому виконанні? Чому так сталося?

Пісні передбачають те, що в них не передається слово в слово, а сенс. В одному рядку я можу побачити один сенс, ви другий сенс. Коли людина там бачить текст, вона бачить одні слова, а я показую інше, це могло викликати якесь непорозуміння.

Голосування цього року вже вдруге відбувалося в "Дії", але цей раз вона підвела. Глядачі не могли віддати свої голоси. Згодом цю тривалість прокоментував у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування - 15 000 запитів.

Попри всі складнощі, проголосувати рекордні - мільйон 165 тисяч українців. Що підтверджує неабияку популярність конкурсу. Здивувала і розглядала одностайність - майже 62 відсотки голосів українці віддали за Jerry Heil та alyona alyona, одночасно що із суддівськими оцінками принесли дівчатам перемогу і право представити Україну на Євробачення 2024 у шведському місті Мальме.

Та чи були в суддів такі очевидні лідери конкурсу, як у глядачів? Секретами оцінювання поділився один із членів журі - Сергій Танчинець.

Сергій Танчинець, член журі нацвідбору Євробачення-2024:

Ми не сперечались, оцінки один одного могли бачити, але не вплинули на вибір один одного, тому що це зрозуміло, що кожен буде виставляти оцінки за своїми баченнями. Я скажу вам, що трійка лідерів у нас співпала, співпали ще кілька артистів по оцінках. Співпало, я маю на увазі, хтось більше поклав "Циферблату", а менше alyona alyona, хтось навпаки більше Меловіну і так далі. Як проголосували глядачі? Це потужний трек, це класні артисти. В них класні команди, вони виконали всі завдання, і ось отримали результат. Це природно і навіть дуже чесно.

З огляду на букмекерські ставки українки вже запам'яталися європейцям. Після оголошення переможців нацвідбору – шанси, що кришталевий мікрофон знову повернеться в Києві, зросли з чотирьох відсотків до вищої категорії. Проте Jerry Heil та alyona alyona розслаблятися зарано - переконаний музичний продюсер Геннадій Вітер.

Геннадій Вітер, музичний продюсер:

Рекламні тури будуть все одно. Це якраз формат Євробачення. Їм дуже важливо спілкуватися з аудиторією. Дівчатам буде важливо себе показувати.

Тож дівчата лише на початку свого шляху на Євробачення і чи завершиться він перемогою - побачимо в травні.