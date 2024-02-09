Відставні військові та силовики з Колумбії масово вступають до лав Збройних сил України. Матеріал про "солдатів удачі" з Латинської Америки опублікувало агентство Associated Press.

На боці української армії, за даними агентства, зараз воюють сотні колумбійців, які приїхали в Україну заради високого заробітку.

Колумбія має другу за величиною армію в Латинській Америці після Бразилії - 250 тисяч. Щорічно у Колумбії у відставку виходять 10 тисяч ветеранів.

Більшість із них згодом беруть участь у різних збройних конфліктах у всьому світі. Сотні з них, за даними AP, вирушають в Україну.

Для порівняння, в Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють і не служать у ЗСУ.

Основною мотивацією для колумбійців є гроші. В Україні вони заробляють майже вчетверо більше, ніж досвідчені сержанти в Колумбії: $3300 на місяць проти $900 на батьківщині.

Associated Press так пише про заробітки у ЗСУ:

В Україні будь-який військовослужбовець, незалежно від громадянства, має право на щомісячну зарплату до 3300 доларів залежно від звання та роду служби. Вони також мають право на виплату до 28 660 доларів у разі травм, залежно від тяжкості ран. Якщо вони загинуть у бою, їхнім сім'ям належить компенсація у розмірі 400 000 доларів.

Один з поранених у ході боїв з російською армією колумбійців розповів, що лише в його підрозділі воювали щонайменше 100 громадян Колумбії.

Як розповів AP офіцер координаційного департаменту Іноземного легіону ЗСУ Олександр Шахурі, через нестачу людей Київ розширює систему, яка дозволяє бійцям з усього світу вступати до української армії.

За його словами, спочатку в українську армію набирали бійців з пострадянських чи англомовних країн, але з минулого року було створено департамент з залучення іспаномовних найманців.

На початку 2022 року у Києві заявляли, що в Україні перебувають 20 тис. іноземних бійців із 52 країн. Наразі кількість іноземців у лавах ВСУ не розкривається.

На початку року в Непалі припинили видавати дозволи на роботу в росії після гибелі найманців в Україні.

Нагадаємо, в Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють і не служать у ЗСУ.