Спікер Пентагону Патрік Райдер відповів, що США продовжать постачати озброєння для ППО.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За словами Райдера, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - відповів Райдер.

На запитання, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз, Патрік Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які ми оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).