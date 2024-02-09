Голова Пентагону Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє прес-служба відомства.

"Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року", - заявив речник Пентагону.

За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.