Погода в Україні: синоптики розповіли, коли прийде тепло [ Редагувати ]
Сьогодні, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем, які стануть наслідком похолодання. Правда, "мінуси" дадуть про себе знати не у всіх регіонах.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Протягом дня 9 лютого від -3...+3, у центральних областях +3...+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9...+15 градусів", - розповіла вона.
Крім того, за даними синоптика, переважатиме завтра в Україні волога, з опадами, погода, окрім південних областей та Криму, там без істотних опадів.
"У Києві 9 лютого буде холодно. Вдень близько 0. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах желедиця", - попередила Діденко.
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