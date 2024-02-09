Сьогодні, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем, які стануть наслідком похолодання. Правда, "мінуси" дадуть про себе знати не у всіх регіонах.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Протягом дня 9 лютого від -3...+3, у центральних областях +3...+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9...+15 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, переважатиме завтра в Україні волога, з опадами, погода, окрім південних областей та Криму, там без істотних опадів.

"У Києві 9 лютого буде холодно. Вдень близько 0. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах желедиця", - попередила Діденко.