США завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів у Ємені

Сполучені Штати завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

Про це повідомляють в Twitter cили Центрального командування США.

"Сили Центрального командування США завдали сім ударів з метою самооборони по чотирьох безпілотних надводних кораблях хуситів та семи мобільних протикорабельних крилатих ракет, які були підготовлені до запуску по кораблях у Червоному морі", - йдеться у Центральному командуванні США.

Повідомляється, що військові США виявили ці ракети та БПЛА у кількох районах Ємену, які контролюються хуситами, і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США та торговим судам у регіоні.

Повідомляється, що ці дії мають захистити свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових судів.