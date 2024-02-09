США завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів у Ємені [ Редагувати ]
Сполучені Штати завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.
Про це повідомляють в Twitter cили Центрального командування США.
"Сили Центрального командування США завдали сім ударів з метою самооборони по чотирьох безпілотних надводних кораблях хуситів та семи мобільних протикорабельних крилатих ракет, які були підготовлені до запуску по кораблях у Червоному морі", - йдеться у Центральному командуванні США.
Повідомляється, що військові США виявили ці ракети та БПЛА у кількох районах Ємену, які контролюються хуситами, і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США та торговим судам у регіоні.
Повідомляється, що ці дії мають захистити свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових судів.
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