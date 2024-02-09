Російські окупанти в ніч на 9 лютого атакували "Шахедами" південь України. У Миколаївській області був удар по агропідприємству.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

"У нашій зоні відповідальності атака характеризувалася стрімким розвитком подій. Протягом фактично години відпрацьовано було досить результативно силами ППО. Зосереджений удар був в напрямку Херсонської області, там 4 БПЛА були знищені і один у Миколаївській області", - зазначила речниця.

Вона наголосила, що внаслідок атаки також було влучання. Як сказала Гуменюк, був удар по агропідприємству, спалахнула пожежу, які вже ліквідували.

Голова Миколаївської ОВА підтверджує роботу ППО в регіоні та влучання. За його словами, ворог атакував "Шахедами" село Олександрівка Горохівської громади.

Внаслідок атаки на фермерському господарстві виникла пожежа, пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус та склади. Станом на 6:15 вогонь ліквідували, постраждалих немає.