Повітряні сили попередили про імовірні пуски ракет із Ту-95: що відомо [ Редагувати ]
Російські бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові попередили про імовірні пуски крилатих ракет.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про загрозу
"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20.
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