На борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, не було українських полонених. Але Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких повинні були обміняти того дня.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Бабелю".

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати - ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", - сказав він.

Данілов вважає, що якби на борту Іл-76 були українські військовополонені, то росіяни скористалися б цією інформацією.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", - додав секретар РНБО.