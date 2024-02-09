В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У пʼятницю, 9 лютого, по усій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це свідчить карта повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.
Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області росії.
Нагадаємо, що 7 лютого, росіяни здійснили кілька ударів по території України, застосовуючи ударні БпЛА, крилаті, балістичні, а також зенітні керовані ракети. Загалом було застосовано 64 засоби повітряного нападу. Загалом протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. Під час захисту країни застосовувались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
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