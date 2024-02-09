У пʼятницю, 9 лютого, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в рф зафіксовані перельоти різних типів літаків. Зокрема, тривала повітряна тривога в Україні могла бути пов'язана з дозаправкою МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Була імовірність, що могла бути дозаправка в повітрі. Так як спостерігалися паливозаправники в даному регіоні. Тому не варто, можливо, зараз так очікувати, що завершиться тривога, пов'язана польотами саме з МіГ-31К.

Він додав, що також спостерігаються перельоти іншої стратегічної авіації вже всередині росії. Тому тривога буде, поки не буде сповіщено остаточно, що МіГ-31К сів на аеродроми "Саваслейка" чи "Моздок".

Речник підтвердив, що була інформація про можливі пуски ракет зі стратегічної авіації.

Власне інформація і полягає в тому, що є вірогідні пуски, можливі пуски. Ми отримуємо інформацію від партнерів про те, що є активність стратегічної авіації на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні росії. Далі можливий вихід на пускові рубежі, звідки зазвичай вони запускають. І розрахунковий час підльоту ракет приблизно був о 10:20, якщо такі пуски відбулися б. Це попередня превентивна інформація, щоб люди зрозуміли що може відбутися.

За словами Ігната, сьогодні спостерігаються перельоти різних літаків в росії: Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з аеродрому на аеродром.

Раніше Ігнат розповів про знищення російських літаків А-50 та Іл-22.