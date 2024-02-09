Литва продовжує активно підтримувати Україну у важкій боротьбі з агресивним противником. В останній день тижня, 9 лютого, до України прибув новий пакет військової допомоги від литовських партнерів. Ці надходження сприятимуть підвищенню обороноздатності та відстоюванню суверенітету країни в умовах агресії рф. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги.

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

Раніше ми писали про допомогу від США. Двопартійний законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з бюджетом на зміцнення кордонів був схвалений Сенатом 5 лютого після кількох тижнів погодження. Президент США Джо Байден закликав ухвалити його якнайшвидше, проте спікер палати представників США Майк Джонсон назвав законопроект "мертвонародженим".