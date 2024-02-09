Військові рф, ймовірно, застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином. Це заборонена хімічна зброя, яка може призвести до загибелі. Про це повідомляється у Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його даними, за останню добу росіяни мінімум 6 разів скинули з безпілотників боєприпаси із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин. Ймовірно скидали гранати К-51.

Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами.

Попри такі атаки росіян українські військові продовжують стійко тримати оборону.

Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.