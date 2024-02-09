Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що інтерв'ю російського диктатора володимира путіна американському "журналісту" Такеру Карлсону не могло не бути спецоперацією рф.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ.

Юсов назвав путіна "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою.

Раніше ми писали про те, що Кулеба назвав недалекоглядними тих, хто не вірить в напад путіна на НАТО.