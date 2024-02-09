У Києві зачинили 3 станції метро: що трапилось [ Редагувати ]
У пʼятницю, 9 лютого, одразу три станції метро у Києві зачинили на вхід. Причиною стало падіння людини на колії. Про це повідомляє КМДА.
Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".
Як зазначили в КМДА, на станції "Театральна" пасажир потрапив на колії.
Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На місце події прямують відповідні служби".
Як зазначили у відомстві, про зміни та відновлення руху поїздів повідомлять додатково.
Раніше ми писали про те, що вартість проїзду в київському метро за останній час суттєво не змінювалася та становила 8 гривень з 2018 року. Однак зараз, за словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, "обґрунтований тариф" на проїзд може зрости і перевищити 30 гривень.
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