У пʼятницю, 9 лютого, одразу три станції метро у Києві зачинили на вхід. Причиною стало падіння людини на колії. Про це повідомляє КМДА.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".

Як зазначили в КМДА, на станції "Театральна" пасажир потрапив на колії.

Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід. На місце події прямують відповідні служби".

Як зазначили у відомстві, про зміни та відновлення руху поїздів повідомлять додатково.

Раніше ми писали про те, що вартість проїзду в київському метро за останній час суттєво не змінювалася та становила 8 гривень з 2018 року. Однак зараз, за словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, "обґрунтований тариф" на проїзд може зрости і перевищити 30 гривень.