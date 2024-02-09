В Україні з'являться нові дорожні знаки [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 лютого, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив про те, що в Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни на засіданні. Про це він повідомив у Telegram.
За його даними, змінами доповнено главу 5 ПДР "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки".
Зокрема, новими правилами встановлено, що на знаках 5.57-5.60 можна застосовувати піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.
Також до інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме:
- 5.57 "Попередній покажчик напрямків",
- 5.58 "Попередній покажчик напрямку",
- 5.60 "Покажчик напрямків".
Раніше ми писали про те, що Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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