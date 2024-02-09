Комуналка в Україні зросла: в чому причина [ Редагувати ]
У січні 2024 року середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зазначено, що однією з ключових причин цього зростання є підвищення цін на електроенергію. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
- на утримання та ремонт житла - на 3,1%,
- на водопостачання – 0,8%,
- на прибирання сміття – на 5,0%,
- на каналізацію – на 0,7%
- на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,2%
- на електроенергію зросли – на 69,7%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.
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