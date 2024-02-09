У січні 2024 року середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зазначено, що однією з ключових причин цього зростання є підвищення цін на електроенергію. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла - на 3,1%,

на водопостачання – 0,8%,

на прибирання сміття – на 5,0%,

на каналізацію – на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,2%

на електроенергію зросли – на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

Раніше ми писали про те, якими будуть виплати аліментів та соціальної допомоги на дітей з 1 січня.