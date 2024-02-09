Кабмін призначив в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна [ Редагувати ]
Кабінет міністрів на своєму засіданні 9 лютого призначив в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна. Про це повідомляє пресслужба уряду.
На своєму засіданні 9 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича.
Олександр Порхун займає посаду першого заступника міністра у справах ветеранів України з 22 квітня 2020 року.
Майор Збройних сил України у відставці, особа з інвалідністю внаслідок війни, ветеран російсько-української війни, колишній командир 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Герой України, нагороджений орденом "Золота Зірка" (2015 р.)
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