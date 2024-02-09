Бронювання від мобілізації: у Раді у обговорюють ставку в 40 тисяч

У Верховній Раді продовжують обговорювати ідею брати гроші з роботодавців за броню від армії для їхніх працівників. На думку законодавців, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 000 грн. Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" розповів голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталух