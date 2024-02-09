Уряд дозволив цілодобову роботу ТЦК [ Редагувати ]
Кабінет міністрів надав право територіальним центрам комплектування (військкоматам) здійснювати свої повноваження цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами,на засіданні уряду було внесено зміни до положення про роботу ТЦК.
Передбачено під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Нагадаємо, 7 лютого Рада схвалила у першому читанні закон про мобілізацію.
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