Служба безпеки затримала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано факт "вибивання" $10 тис. від дружини одного із полеглих захисників України.

Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск.

З вересня 2023 року один з бандитів почав вимагати від жінки сплатити неіснуючий борг її чоловіка у сумі 10 тис. доларів США, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Він систематично телефонував їй та відвідував за місцем мешкання з погрозами застосування насильства та пошкодження майна. Інші двоє навпаки за цю ж суму запропонували вдові військового свої послуги з "вирішення питання" про неповернення боргу.

Рекетири погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого - 150 тис. грн.

Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій.

Встановлено, що рекетири обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.