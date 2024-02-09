Міносвіти опубліковало графік вступних іспитів для майбутніх магістрів [ Редагувати ]
Міністерство освіти та науки оголосило план проведення й організації вступних іспитів для майбутніх магістрів. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня, додаткова - з 31 липня до 14 серпня. Детальний календарний план проведення та організації вступних випробувань МОН затвердило вчора.
Найголовніше - на картках.
Передбачено два періоди реєстрації для тих, хто хоче складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) або єдине професійне вступне випробування (ЄФОВ) - основний та додатковий.
Основний етап реєстрації триватиме з 7 до 29 травня, а додатковий - з 17 по 21 червня.
До 17 червня абітурієнти отримають запрошення-перепустки з зазначенням дати, часу та місця тестування учасники основної сесії, а до 26 липня - учасники додаткової сесії.
Інформація про результати основної сесії (шкала 100-200 балів) буде оприлюднена до 20 липня, а про результати додаткової - до 20 серпня.
Також уся офіційна інформація щодо вступу-2024 обов'язково з'являтиметься на таких ресурсах: https://testportal.gov.ua та https://vstup.edbo.gov.ua/.
Нагшадаємо, Рада скасувала вступ на заочне та вечірнє навчання з 2024 року.
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