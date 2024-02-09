У дорожній аварії 8 лютого загинув військовослужбовець Юрій Галкін, який провів два роки в російському полоні та повернувся додому під час обміну 31 січня 2024 року. Про це повідомила в Instagram його дочка Валерія Галкіна.

Сьогодні мого тата не стало... його вбила не війна, ні куля, ні два роки в полоні... він просто переходив дорогу та його збила машина. Це сюр. Я не вірю, що це дійсність. Вибач за все. Я чекала на твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся...

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з полону 207 захисників, а 8 лютого - ще 100: 49 нацгвардійців, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ і 11 тероборонців.