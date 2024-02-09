На Одещині мобілізували інваліда-епілептика, який помер у перший день служби - Омбудсмен [ Редагувати ]
На Одещині мобілізували чоловіка з інвалідністю, який помер у військовій частині. Чоловік хворів на епілепсію і помер у перший день служби. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також "забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті мобілізованого чоловіка":
- непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;
- невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.
Омбудсмен також звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог законодавства щодо проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ВЛК.
Раніше Омбудсмен Лубінець заявив, що у співробітників ТЦК (без поліції) немає права перевіряти документи і затримувати людей.
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