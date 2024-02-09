У п'ятницю, 9 лютого, до Києва прибула з віхи том двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Зак Нанн (республіканці), Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер (демократи).

Деталі візиту американських конгресменів невідомі.

Нагадаємо, 8 лютого Сенат США - Верхня палата Конгресу - погодився розглянути законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без прив'язки питання безпеки південного кордону з Мексикою.