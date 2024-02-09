На Сумщину росіяни скинули авіабомби: троє загиблих, четверо поранених (фото) [ Редагувати ]
Щонайменще троє людей загинули внаслідок авіаційного удару по Сумщині у п'ятницю, 9 лютого. Про це повідомила Сумська ОВА.
О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі.
Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм.
За попередньою інформацією, 3 людини загинули, 4 поранено. Загиблі та поранені - цивільні працівники агрофірми.
Розбір завалів триває. На місці працюють всі необхідні служби.
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