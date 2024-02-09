Олаф Шольц зустрівся у США зі своїм "двійником" [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував у X (колишній Twitter) фотографію з американським сенатором-демократом Крісом Кунсом, який дуже схожий на нього.
Приємно знову побачити мого двійника.
Олаф Шольц прибув до США з офіційним візитом. У Вашингтоні він зустрівся з сенаторами від обох партій. Сьогодні, 9 лютого, має зустрітися у Білому домі з президентом Джо Байденом.
Кріс Кунс (ліворуч) та Олаф Щольц
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