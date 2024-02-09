Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував у X (колишній Twitter) фотографію з американським сенатором-демократом Крісом Кунсом, який дуже схожий на нього.

Приємно знову побачити мого двійника.

Олаф Шольц прибув до США з офіційним візитом. У Вашингтоні він зустрівся з сенаторами від обох партій. Сьогодні, 9 лютого, має зустрітися у Білому домі з президентом Джо Байденом.

Кріс Кунс (ліворуч) та Олаф Щольц