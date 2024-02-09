Американський мільярдер, засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив, що через кілька місяців відмовиться від свого телефонного номера і використовуватиме для аудіо- та відеозв'язку, а також надсилання SMS виключно соцмережу X (колишній Twitter). Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Наприкінці жовтня 2023 року в X стали доступні аудіо- та відеодзвінки на iOS. Наприкінці січня функція з'явилася у версії для Android. Компанія тестувала нову функцію з липня 2023 року.

Щоб дозволити аудіо- та відеодзвінки, потрібно увімкнути цю функцію в налаштуваннях X. Також там можна вказати, від кого можна отримувати дзвінки - від усіх користувачів, передплатників або лише людей з адресної книги.

Щоб почати дзвінок, потрібно відкрити чат з користувачем, натиснути на іконку дзвінка у верхньому правому куті програми, після чого вибрати аудіо- або відеодзвінок.

Ілон Маск придбав Twitter восени 2022 року за $44 млрд. У квітні 2023-го Twitter Inc. поглинула компанія X Corp. зі штаб-квартирою у Неваді.

У червні Маск оголосив, що Twitter буде офіційно перейменований на X. Він говорив, що логотип із птахом не відповідає його баченню соцмережі як майданчика для публікації відео, фото та текстів великого формату.

Повідомляється, що Ілон Маск хоче зробити з X сайт знайомств і цифровий банк.