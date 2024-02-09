Чорнобильські вовки виробили імунітет до раку. До такого висновку дійшли біологи-еволюціоністи з Принстонського університету, повідомляє Daily Mail.

Дослідники виявили у вовків, які мешкають у зоні відчуження, генетичну мутацію, яка демонструє стійкість до онкології.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року, призвела до утворення непридатної для життя людей пустки. Однак дика природа за таких умов, на диво, буяє.

У 2014 році команда вчених з Принстонського університету на чолі з Кароб Лав почала дослідження, метою якого було отримати розуміння, як місцева фауна виживає в умовах підвищеної радіації.

У вовків брали аналіз крові та прикріпили до них датчик, який показує не лише пересування, а й отриману дозу радіації.

Виявилося, що в середньому вовк отримує 11,28 мілібер щодня, що приблизно відповідає радіаційному навантаженню космонавтів на орбіті.

З'ясувалося, що імунна система чорнобильських вовків відрізняється від імунної системи звичайних вовків - вона схожа на систему хворих на рак, які проходять променеву терапію. Більше того, Лав із колегами виявила, що ця набута імунітетом суперздатність протистояти раку закріпилася в ДНК. Вчені виявили гени, які отримали мутацію.

І це перспективне відкриття: раніше вчені шукали варіанти генів, які підвищували ризик раку, а тепер навпаки: знайдені гени, які допомагають не захворіти. Це може стати поштовхом для розвитку нової галузі медицини.

Щоправда, дослідження призупинено через збройне вторгнення росії, але Кара Лав сподівається повернутися до Зони та продовжити роботу.

Восени 2020 року повідомлялося, що в Чорнобилі завівся метелик розміром з птаха.