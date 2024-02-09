Міжнародні поліцейські сили, використовуючи відкриті цифрові джерела, розшукали вісім українських дітей, яких було депортовано росіянами. Цю спільну ініціативу провели нідерландська поліція та Європол.

Про це повідомляє нідерландське видання AD.

Зазначається, що близько 60 детективів і слідчих з 23 країн, включаючи Австралію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Велику Британію та США, зібралися кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі для спільної роботи. В операції брали участь також шість неурядових організацій. Використовуючи супутникові знімки, системи розпізнавання облич, геолокації та інші методи, вони розшукали дітей.

Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці в сфері цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали для розшуку викрадених дітей в Україні, зауважив керівник відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування нідерландської поліції Вінсент Сіллессен.

Поліцейські використовували відкриті онлайн-джерела для знаходження точного місцеперебування восьми дітей. Наприклад, за допомогою розширеного розпізнавання облич шукали останні зображення дітей, а фахівці з геолокації вказали місце, де дитину фотографували.

Поліція не може розголошувати інформацію про місцезнаходження дітей та їхні імена через загрозу безпеці. Встановлено, що це сироти, яких примусово вивезли на окуповані росіянами території та використовували в російській пропаганді. Інформацію передали українським владам.

Як зазначалося раніше, у Латвії відбулася міжнародна конференція, присвячена незаконній депортації росією українських неповнолітніх. Участь взяла і Перша леді України Олена Зеленська.