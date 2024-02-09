Раміна Есхакзай розповіла, скільки коштують її поїздки на Донбас та заявила, що готова піти воювати [ Редагувати ]
Відома українська ведуча та журналістка Раміна Есхакзай розповіла, скільки коштують її журналістські відрядження на Донбас в інтервʼю Олександру Волошину.
За її словами, для покриття витрат на свою команду, їй потрібно заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Також Раміна зізналася, що досі не змінила свою машину, на якій їздить, адже, по-перше, їй це соромно зробити, а по-друге, всі зароблені кошти вона витрачає на реалізацію своїх проєктів.
Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони, - розповіла Есхакзай
Крім того, Раміна висловила готовність піти воювати, якщо це буде необхідно. Ведуча зауважила, що коли вирушає в гарячі точки, розуміє, що може не повернутися.
Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових, - заявила Раміна.
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