Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, заявив про очікування від нового головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. За його словами, це проведення "аудиту" військовослужбовців, оскільки лише до 300 000 з 1 мільйона мобілізованих фактично брали участь у бойових діях.

Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також нагадав про заяву Зеленського від 8 лютого стосовно числа мобілізованих осіб.

"Президент сказав іншу річ, наприклад, говорячи про оновлення керівництва ЗСУ, він говорить: "У нас практично 1 мільйон мобілізованих". А по лінії фронту ті, хто був безпосередньо на війні, це 200-300 тисяч.

Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна - ред.).

Мобілізація має бути постійною, але не одномоментною. Пан Сирський має сказати, де і як оці люди використовувались чи будуть використовуватися, які уже є мобілізованими", - сказав радник керівника Офісу президента.

За його словами, необхідно також чітко визначити, як і хто буде здійснювати заміну військовослужбовців, які практично 24 місяці перебувають на передовій. Радник зазначив, що усі питання щодо складу Збройних Сил, їхньої підготовки, прийняття управлінських рішень (щодо мобілізації, ротації, демобілізації) будуть пов'язані з діями головнокомандувача.

Як зазначалося раніше, у Білому Домі заявили, що Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною, незалежно від того, хто очолюватиме військо. Президент Зеленський - верховний головнокомандувач і може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.