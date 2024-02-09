У Верховній Раді України виникла ініціатива видачі громадянам, які мають військовий обов'язок, сертифікатів захисника. Це необхідно для впровадження "смарт-мобілізації".

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

За його словами, українців непокоїть факт співробітників військкоматів, які активно шукають військовозобов'язаних на вулицях. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях для здійснення мобілізації.

Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смарт-мобілізацію", - розповів Арахамія.

Він зазначив, що для цього необхідно об'єднати всіх учасників у одну систему. Вже було прийнято закон у Раді, який дозволяє створити в системі "Оберіг" електронний реєстр та видавати "сертифікат захисника".

За цим сертифікатом чоловікам можуть повідомляти приблизні терміни призову, щоб вони мали можливість підготуватися. Арахамія зауважив, що на добровільній основі сертифікати видавати неможливо, але й примус, запропонований Міністерством оборони, також не є варіантом.

Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого - каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток, - заявив нардеп.

Нагадаємо, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк розповів деталі про електронні повістки.