У футбольних змаганнях нижнього рівня впроваджуються початкові випробування з використання синіх карток. Згідно з повідомленням Telegraph і рішенням Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), "сині картки" стануть першими новими типами карток, які будуть застосовуватися в спортивних змаганнях після введення жовтих і червоних карток на Чемпіонаті світу з футболу у 1970 році.

Сині картки передбачають видалення гравців з поля на 10 хвилин, якщо вони скоять цинічний фол або конфліктують з арбітрами. Початково ці картки планується випробувати на змаганнях нижнього рівня. Під час початкового тестування може знадобитися вдосконалення правил, але випробування нових карток на елітному рівні може розпочатися не раніше літа.

Наразі планується, що нововведення з синіми картками буде випробоване на Кубку Англії серед чоловіків та жінок. Однак цих карток не буде на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року в Німеччині (Євро-2024) або у наступному сезоні Ліги Чемпіонів УЄФА, оскільки президент УЄФА Алєксандр Чеферін минулого місяця заявив, що він повністю проти такого нововведення.

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