У великих містах України можна очікувати підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення протягом кількох тижнів. У невеликих населених пунктах, де рішення про тарифи приймає місцева влада, такий крок вже давно вирішили здійснити.

За інформацією OBOZ.UA, підвищення тарифів стало необхідним через зростання вартості електроенергії, реагентів, ремонтних робіт тощо.

Хоча Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) мала ухвалити рішення про підвищення тарифів на воду ще 6 лютого, вони відтермінували цей крок. Підвищення тарифів планується тільки з квітня, оскільки до кінця опалювального сезону ціну не буде змінено.

НКРЕКП має право переглядати тарифи і має бути незалежним від уряду та політичної влади. Однак уряд та Офіс президента мають значний вплив на встановлення тарифів. Минулого року під їхнім тиском НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на воду. Після квітневого підвищення тарифів кожна родина сплатить приблизно на 60-100 гривень більше за воду щомісячно.

Ці зміни допоможуть утримати підприємства в роботі, оскільки для них забезпечення водопостачання вимагає великих витрат на реагенти, зарплати, електроенергію та ремонти. Без підвищення тарифів існує ризик банкрутства підприємств, що може загрожувати стабільному водопостачанню.

Тарифи на воду

"Київводоканал"

чинний тариф – 30,38 грн за кубометр

із квітня – 40,7 грн за кубометр

із червня – 46,8 грн за кубометр

"Дніпроводоканал"

чинний тариф – 31,36 грн за кубометр

із квітня – 37,6 грн за кубометр

із червня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницькводоканал"

чинний тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф із квітня – 31,15 грн за кубометр

тариф із червня – 40,5 грн за кубометр

Вінницяоблводоканал"

чинний тариф – 25,62 грн за кубометр

із квітня – 35 грн за кубометр

із червня – грн 52 за кубометр

"Рівнеоблводоканал"

чинний тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф із квітня – 40,69 грн за кубометр

із червня – 47,96 грн за кубометр

Нагадаємо, у січні 2024 року середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зазначено, що однією з ключових причин цього зростання є підвищення цін на електроенергію.