На Миколаївщині чоловік намагався розібрати снаряд за допомогою сокири [ Редагувати ]
На Миколаївщині чоловік виявив боєприпас та приніс його додому. Той неочікувано вибухнув та призвів до смертельних поранень місцевого мешканця.
Про це повідомила ДСНС України.
Інцидент стався в селі Новопетрівка Миколаївського району, коли один з місцевих мешканців виявив боєприпас і приніс його додому. Потім чоловік спробував його розібрати. Снаряд вибухнув, внаслідок чого 44-річний мешканець загинув.
Якщо ви натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас ні в якому разі не можна підходити до нього, переміщати. А тим паче намагатися розібрати. Це смертельно небезпечно. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102, - наголосили в ДСНС.
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