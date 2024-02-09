На Миколаївщині чоловік виявив боєприпас та приніс його додому. Той неочікувано вибухнув та призвів до смертельних поранень місцевого мешканця.

Про це повідомила ДСНС України.

Інцидент стався в селі Новопетрівка Миколаївського району, коли один з місцевих мешканців виявив боєприпас і приніс його додому. Потім чоловік спробував його розібрати. Снаряд вибухнув, внаслідок чого 44-річний мешканець загинув.