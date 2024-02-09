Валерій Залужний прокоментував отриману нагороду Героя України [ Редагувати ]
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому було присвоєно звання Героя України, висловив свої коментарі щодо отриманої нагороди.
Про це він написав у своєму Telegram.
Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої! - йдеться у дописі.
Він підкреслив, що й надалі буде присвячувати себе служінню Українському народові з відданістю та вдячністю.
Як зазначалося раніше, серед причин звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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