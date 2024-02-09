Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому було присвоєно звання Героя України, висловив свої коментарі щодо отриманої нагороди.

Про це він написав у своєму Telegram.

Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої! - йдеться у дописі.

Він підкреслив, що й надалі буде присвячувати себе служінню Українському народові з відданістю та вдячністю.

Як зазначалося раніше, серед причин звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.