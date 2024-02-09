Зеленський звільнив начальника Генштабу [ Редагувати ]
У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення генерал-майора Анатолія Баргилевича новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
Він займе цю посаду замість колишнього очільника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.
Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі, — так Баргилевича описав Зеленський.
З початку 9 жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич виконував обов'язки командувача Сил територіальної оборони. Його ім'я було висунуто на посаду начальника Генштабу новим головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.
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