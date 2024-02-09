Слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях ведуть попереднє розслідування вбивства українських військовополонених, яке було вчинене окупантами.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У медіа 9 лютого поширилося відео, яке показує розстріл українських військових російськими окупантами під час захоплення позицій Збройних сил України поблизу села Кліщіївки Бахмутського району.

На зазначеному відео, знятому з російського дрона, можна спостерігати, як, імовірно, командир одного з підрозділів російської армії під час штурму окопів ЗСУ видає наказ не захоплювати українських військовополонених.

Під час наступу на позиції Збройних сил України, окупанти вчинили розстріл одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. Іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.

Вбивство військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій. Розслідування цього інциденту проводиться у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).