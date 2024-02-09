Нового головнокомандувача ЗСУ представили партнерам у Німеччині та Франції [ Редагувати ]
Міністр оборони Рустем Умєров представив генерал-полковника Олександра Сирського, нового головнокомандувача Збройних Сил України, партнерам з Німеччини та Франції.
Про це Умєров повідомив у своєму Twitter-акаунті (X).
Сирський також особисто зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Ймовірно, зустріч відбулась в Україні, але про візит Броєра заздалегідь не було повідомлено.
Під час зустрічі генерал-полковник Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії. Було обговорено потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони, – написав Умєров.
Нагадаємо, Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, заявив про очікування від нового головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
по темі
У цьому році Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України планує укласти контракти на виробництво "сотень тисяч" дронів
Проти запрошення України приєднатися до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні виступають уряди США та Німеччини
На сайті президента України зʼявився указ №57/2024 про присвоєння Кирилу Буданову звання Героя України
Новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до військових
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до США на переговори з президентом Байденом. Запланована і зустріч з американськими конгресменами, і з республіканцями. Чого очікує німецький канцлер?