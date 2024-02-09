Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову [ Редагувати ]
Окупаційні війська 9 лютого вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов
Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура, - йдеться в повідомленні.
Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.
У Немишлянському районі Харкова були зафіксовані прольоти, що призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури. Також в області Великий Бурлук було пошкоджено цивільний об'єкт – кафе, внаслідок влучань окупантів.
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