Народний депутат України Георгій Мазурашу вийшов з партії "Слуга народу", однак залишився у фракції. Про це він повідомив у Facebook.

З 24.01.2024 повернувся в статус безпартійного, яким був висунутий і обраний народним депутатом України на виборах 2019, як представник команди Володимира Зеленського "Слуга народу".

Мазурашу заважив, що по життю був "принципово безпартійним".

"У свою першу в житті партію - "Слуга Народу" - вступив навесні 2021 р., повіривши (наївно, як виявилось) у твердий намір і перспективи очистити політичну силу, яку представляю в парламенті, від тих, які "злили" місцеві вибори, повисувавши від "СН" немало вчорашніх плюючих у Зеленського та його прихильників, і т.п.

Коли партію очолила Олена Шуляк, я, разом з вітаннями, одразу сказав, що мене саме це цікавить - очистити від тих, які "злили" місцеві вибори, і системно працювати над поверненням довіри з боку дезорієнтованих прихильників "СН" 2019. Інакше, сказав прямо, вийду назад з партії. Олена запевнила, що так і будемо працювати, до чого я прагнув. Але... Не так сталось, як гадалось", - написав нардеп.

Щодо фракції "Слуга народу"... Я залишаюсь у рідній фракції.

За словами Мазурашу, за 4 роки 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті "рідна фракція жодного разу не підтримала жодну його законодавчу ініціативу".

Нагадаємо, 6 лютого народного депутата Мар'яну Безуглу виключили з партії "Слуга Народу".