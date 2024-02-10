У Харкові "шахеди" влучили в АЗС: палають 14 приватних будинків (відео) [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 10 лютого, російські дрони-камікадзе "шахеди" вдарили по АЗС у Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок удару по АЗС розлилося і спалахнуло пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі становить 3 700 квадратних метрів.
Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.
Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що наразі врятовано 4 особи, 50 людей евакуйовано.
На даний час одна людина отримала 40% опіків тіла та перебуває у лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих може збільшуватися.
по темі
Окупаційні війська 9 лютого вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура
27 січня російські загарбники здійснили ракетний обстріл промислового об'єкта в Кременчуцькому районі
У зв'язку з ракетною атакою з боку російської федерації, яка відбулася напередодні, мер Харкова Ігор Терехов вирішив перейменувати вулицю Пушкінську
У вівторок, 23 січня, внаслідок російського обстрілу у Харкові сталася трагедія
О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм