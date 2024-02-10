У Харкові величезна пожежа після "прильоту"

У ніч на суботу, 10 лютого, російські дрони-камікадзе "шахеди" вдарили по АЗС у Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок удару по АЗС розлилося і спалахнуло пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі становить 3 700 квадратних метрів.

Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що наразі врятовано 4 особи, 50 людей евакуйовано.

На даний час одна людина отримала 40% опіків тіла та перебуває у лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих може збільшуватися.