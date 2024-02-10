У суботу вночі, 10 лютого, окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак. Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт, і одна людина постраждала.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.